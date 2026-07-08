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Meloni zegt NAVO-toezegging na te komen, maar op eigen manier

Samenleving
door anp
woensdag, 08 juli 2026 om 16:47
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ANKARA (ANP/RTR) - De Italiaanse premier Giorgia Meloni zegt dat haar land zich zal gaan houden aan de NAVO-bestedingsnorm van 5 procent voor 2035, maar wel op een eigen manier. Ze wil zelf het tijdspad en de procedure bepalen en is van plan om voorrang te geven aan de Italiaanse defensiesector.
Meloni sprak in Ankara na een vergadering met de overige 31 regeringsleiders van de NAVO. Onder hen was de Amerikaanse president Donald Trump. Meloni en hij hadden aanvankelijk een goede relatie, maar de afgelopen maanden hadden ze meerdere openlijke ruzies. Meloni noemde Trumps kritiek op de paus onacceptabel, waarna hij haar verbaal aanviel. Later klaagde Trump over het gebrek aan Italiaanse steun bij de oorlog in Iran en claimde hij dat Meloni hem had gesmeekt om samen op de foto te mogen. Een Italiaanse minister zegde daarom een reis naar de VS af.
Meloni zei na de vergadering niet meer te reageren op socialemediaposts van Trump, maar ook geen spijt te hebben van haar benadering van Trump.
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