Spaanse premier wil defensiebestedingen nog steeds niet verhogen

DEN HAAG (ANP/RTR) - Spanje blijft erbij dat de huidige uitgaven aan de krijgsmacht wel genoeg zijn, ondanks de nieuwe NAVO-afspraak om ze sterk te verhogen. Spanje blijft van mening dat de militaire doelen van de NAVO behaald kunnen worden voor een lager bedrag dan de NAVO nu probeert af te dwingen, zei minister-president Pedro Sánchez na afloop van de NAVO-top.

In Den Haag is afgesproken om 3,5 procent van de economie uit te geven aan defensie, plus 1,5 procent voor aanverwante zaken. Spanje voldoet sinds kort aan het oude doel van 2 procent. Dat vindt Sánchez "toereikend, realistisch en te combineren met de verzorgingsstaat", zei hij in een persconferentie. De militaire doelen zouden volgens hem ongeveer 2,1 procent van de economie kosten.

Dat Spanje niet akkoord wilde gaan met de nieuwe, hogere bestedingsdoelen, dreigde bijna een groot probleem te worden voor de top. De tekst van de verklaring is nu zo dat Spanje ruimte ziet om onder de hogere bestedingen uit te komen.