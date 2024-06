SpaceX moet ruimtestation ISS laten vergaan

HOUSTON (ANP) - Ruimtevaartbedrijf SpaceX moet ervoor zorgen dat het internationale ruimtestation ISS over een paar jaar veilig ten onder gaat. Als het zover is, moet het complex verbranden in de dampkring. Het bedrijf van Elon Musk heeft de opdracht gekregen om daar een vaartuig voor te ontwikkelen en te bouwen.

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA noemt de nieuwe 'bergingswagen' een Deorbit Vehicle. Als een sonde uit zijn baan rond de aarde moet zakken, de deorbit, gebeurt dat meestal door het vaartuig te laten remmen. Het kan dan worden gegrepen door de zwaartekracht. Het ISS kan dat niet zelf doen, maar heeft hulp nodig. SpaceX krijgt daar zo'n 843 miljoen dollar voor, omgerekend ongeveer 790 miljoen euro.

Door het afremmen gaat een ruimtevaartuig gecontroleerd ten onder. Het verbrandt grotendeels in de dampkring. Brokstukken die dat overleven, moeten in het zuiden van de Grote Oceaan plonzen, ver weg van de bewoonde wereld. Daar is de kans op gewonden het kleinst.

Het ISS is een samenwerking van de Verenigde Staten, Europa, Rusland, Canada en Japan. Het eerste onderdeel werd in 1998 gelanceerd en sinds 2000 is het ruimtestation permanent bewoond. Het is zo groot als een voetbalveld. De levensduur van het complex loopt tot ongeveer 2030. De Verenigde Staten willen zich richten op missies verder in de ruimte, bijvoorbeeld naar de maan en Mars. Het bouwen en uitbaten van ruimtestations willen ze overlaten aan commerciële bedrijven.