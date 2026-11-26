MOSKOU (ANP/RTR) - Bij de Nederlandse ambassade in Moskou is een groot spandoek geplaatst waarop gesuggereerd wordt dat Nederland deelneemt aan de oorlog in Oekraïne. Dat is te zien op beeld van persbureau Reuters.

Op de afbeelding zijn drie raketten boven Europa te zien, gevolgd door strepen in de kleuren van de Nederlandse vlag, met daarin de tekst "de bloemen van de Nederlandse diplomatie". Onduidelijk is wie het spandoek geplaatst heeft. Het pand met daarop het spandoek lijkt te grenzen aan de Nederlandse ambassade.

De rol van Nederland in de oorlog in Oekraïne werd afgelopen week een discussiepunt na een onderzoekspublicatie in NRC. Daaruit bleek dat de Nederlandse defensieproducent Destinus actief zou hebben bijgedragen aan het uit de lucht halen van Russische drones in Oekraïne. Datzelfde bedrijf zei kort voor publicatie bovendien dat zijn raketten door Oekraïne waren gebruikt bij aanvallen op de Krimbrug. De Russische ambassade vroeg het ministerie van Buitenlandse Zaken nadien om opheldering.

Drone

De kwestie leidde in veel media en aan talkshowtafels tot de vraag wat precies de rol van Nederland in Oekraïne was en of Destinus niet te ver gegaan was. De Russische ambassade in Den Haag kwam donderdag met een mededeling waarin het instituut stelde dat het lastiger wordt Nederland te zien als toeschouwer in de oorlog met Oekraïne.

Niet lang na de publicatie van NRC sloeg een Russische drone in nabij de Nederlandse ambassade. Daarbij raakte de ambassade licht beschadigd. Geen van de medewerkers raakte gewond. Nederland ontbood vervolgens de Russische ambassadeur voor tekst en uitleg. Het incident riep breed de vraag op of de rakelingse inslag een mogelijk Russisch antwoord was op de eerdere voorvallen.