Spanje: eind zondag zijn ruim 90 opvarenden Hondius geëvacueerd

TENERIFE (ANP) - Meer dan negentig van de bijna 150 opvarenden van het door het hantavirus getroffen cruiseschip Hondius zullen tegen het einde van zondag zijn geëvacueerd vanaf de Canarische Eilanden. Dat meldt de Spaanse staatssecretaris van Volksgezondheid, Javier Padilla, in een op sociale media gedeelde video.

Tientallen mensen zijn reeds van het Nederlandse schip gehaald en teruggekeerd of onderweg naar hun thuisland. Onder hen zijn acht Nederlandse passagiers. De Hondius was zondagochtend vroeg bij het eiland Tenerife aangekomen.

Aangezien Britse, Turkse, Ierse en Amerikaanse staatsburgers op het punt staan te vertrekken, "komt het totaal hiermee op meer dan negentig personen, inclusief passagiers en bemanningsleden", aldus Padilla.