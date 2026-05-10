Vliegtuig met opvarenden Hondius landt op vliegveld Eindhoven

door anp
zondag, 10 mei 2026 om 20:30
EINDHOVEN (ANP) - Het vliegtuig met opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius is zondag rond 20.30 uur geland op het vliegveld van Eindhoven. Dat ziet een ANP-verslaggever. Het toestel vertrok rond 16.50 uur vanaf Tenerife, waar de passagiers eerder op de dag van het schip waren gehaald.
Aan boord van de vlucht zitten 26 passagiers, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat om alle acht Nederlandse passagiers en achttien buitenlanders. Het is de bedoeling dat de Nederlanders de komende weken in thuisquarantaine gaan.
Op het vliegveld staan zowel Nederlandse als Belgische ambulances. Ook zijn er medewerkers van de GGD aanwezig.
Meerdere passagiers van de Hondius raakten besmet met het hantavirus. Drie opvarenden zijn overleden: een Duitse vrouw en een Nederlands stel uit het Friese Haulerwijk. De man en de vrouw waren beiden 69 jaar.
