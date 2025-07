Spanje wil via lucht voedsel leveren aan Gaza

MADRID (ANP/AFP) - Spanje wil deze week via de lucht 12 ton voedsel leveren aan de Gazastrook. Premier Pedro Sánchez zegt daarmee te willen helpen om de hongersnood onder de Palestijnse bevolking te verhelpen.

"Deze hongersnood in Gaza is een schande voor de hele mensheid en het stoppen daarvan is een morele plicht", zei Sánchez tijdens een persconferentie. Israël heeft maandenlang nauwelijks voedsel toegelaten tot de Gazastrook, maar laat inmiddels weer toe dat landen via de lucht hulp leveren. Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten begonnen zondag met het uitvoeren van luchtdroppings.

Spanje heeft eerder al een soortgelijke operatie uitgevoerd. In maart 2024 leverde het land 26 ton voedsel via de lucht aan Gaza.