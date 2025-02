SPD schuift partijchef Klingbeil als nieuwe leider naar voren

BERLIJN (ANP) - De fractie van de Duitse sociaaldemocraten in de Bondsdag krijgt een nieuwe leider. De 47-jarige Lars Klingbeil wordt volgens Duitse media deze week formeel benoemd tot fractieleider, maar het besluit is in de partijtop zondagavond al genomen toen duidelijk werd dat de partij op een historische nederlaag afstevende bij de verkiezingen.

Klingbeil is al partijchef. Het partijbestuur heeft ermee ingestemd dat Klingbeil beide functies krijgt. Fractieleider Rolf Mützenich heeft zondagavond zijn aftreden aangekondigd.

Klingbeil uit Soltau in Nedersaksen liet zondagavond meteen weten dat "dit resultaat een keerpunt is". Hij kondigde "omwentelingen" aan in de partij en zei dat "de generatiewisseling binnen de SPD op gang moet komen". Klingbeil vindt ook dat de SPD zich op programmatisch vlak "opnieuw moet positioneren".

Bondskanselier Olaf Scholz heeft bij deze nederlaag nog niet zijn vertrek aangekondigd, maar hij heeft wel laten weten zich niet met onderhandelingen over een nieuwe regeringscoalitie te bemoeien. Hij is naar eigen zeggen ook niet beschikbaar voor een ministerspost.