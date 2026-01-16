Speurhonden vinden geen personen tijdens zoektocht Utrecht

UTRECHT (ANP) - Hulpdiensten en speurhonden hebben de hele nacht gezocht naar slachtoffers van de explosie en brand in het centrum van Utrecht. Daarbij zijn geen levende of overleden slachtoffers gevonden. Dat meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio op vrijdagochtend.

Volgens de woordvoerder is de kans dat er nog mensen in de gebouwen zijn klein. Er zijn volgens de veiligheidsregio nog altijd geen personen als vermist opgegeven. Helemaal zeker zijn de hulpdiensten niet, maar voordat er meer onderzoek kan plaatsvinden moeten de panden eerst gestut worden. Bij de zwaarst getroffen panden in de Visscherssteeg bestaan zorgen om instortingsgevaar.

"We gaan eerst kijken of we delen van de gebouwen moeten stutten voordat we naar binnen gaan", aldus de woordvoerder. De panden zijn volgens hem zwaar beschadigd.