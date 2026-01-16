ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Speurhonden vinden geen personen tijdens zoektocht Utrecht

Samenleving
door anp
vrijdag, 16 januari 2026 om 7:45
anp160126043 1
UTRECHT (ANP) - Hulpdiensten en speurhonden hebben de hele nacht gezocht naar slachtoffers van de explosie en brand in het centrum van Utrecht. Daarbij zijn geen levende of overleden slachtoffers gevonden. Dat meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio op vrijdagochtend.
Volgens de woordvoerder is de kans dat er nog mensen in de gebouwen zijn klein. Er zijn volgens de veiligheidsregio nog altijd geen personen als vermist opgegeven. Helemaal zeker zijn de hulpdiensten niet, maar voordat er meer onderzoek kan plaatsvinden moeten de panden eerst gestut worden. Bij de zwaarst getroffen panden in de Visscherssteeg bestaan zorgen om instortingsgevaar.
"We gaan eerst kijken of we delen van de gebouwen moeten stutten voordat we naar binnen gaan", aldus de woordvoerder. De panden zijn volgens hem zwaar beschadigd.
loading

POPULAIR NIEUWS

21bb72837daf339052d129e1ef73cadc

Waarom zit er vaak een rode of gele stip op autobanden?

generated-image (1)

"Het Amerikaanse imperium stort momenteel voor onze ogen in elkaar."

anp 89683496

Deze vijf dingen moet je echt niet in de badkamer bewaren (maar dat doe je waarschijnlijk wel)

anp150126087 1

Rusland maakt zich 'ernstige zorgen' over Europese troepen in Groenland

generated-image (2)

De impotentie van Europa’s bestuurlijke elite

SchermC2ADafbeelding202026-01-1520om2006.33.36

Pearl van Winter Vol Liefde blijkt actrice: ‘Is ze wel echt voor Robin gekomen?’

Loading