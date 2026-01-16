Red Bull presenteert 'meer glanzende' nieuwe F1-wagen

DETROIT (ANP) - Formule 1-renstal Red Bull Racing heeft in Detroit de auto onthuld waarmee Max Verstappen en Isack Hadjar in 2026 gaan rijden in het wereldkampioenschap. Het betrof een zogenoemde dummy, want de daadwerkelijke RB22 zal pas voor het eerst te zien zijn tijdens de besloten testdagen op het circuit van Barcelona, die 26 januari beginnen. Qua kleurstelling is sprake van een andere tint blauw en de bolide is glanzender.

Het seizoen 2026 markeert het begin van een nieuw tijdperk in de Formule 1, want het motorreglement is grondig gewijzigd. De koningsklasse van de autosport stapt over op een motor die voor de helft elektrisch wordt aangedreven. Ook de aerodynamica verandert; de auto's worden lichter, smaller en wendbaarder. De voor- en achtervleugel gaan een nog prominentere rol spelen om auto's korter op elkaar te laten rijden en inhalen te vergemakkelijken.

Red Bull heeft de motor voor 2026 zelf ontwikkeld en gebouwd in een eigen fabriek in Milton Keynes. Het Amerikaanse automerk Ford heeft het team van de nodige technische hulp voorzien voor zowel de accu als de verbrandingsmotor. Om die reden was de onthulling ook in de Amerikaanse stad waar Ford is gevestigd.

Verstappen vormt in 2026 een koppel met Hadjar, die promotie heeft gemaakt vanuit Racing Bulls en het stoeltje van de Japanner Yuki Tsunoda heeft overgenomen. Nieuw is dat Verstappen (28) met nummer 3 gaat rijden. Hij moest het nummer 1 overdragen aan Lando Norris, de wereldkampioen van McLaren. Verstappen kwam vorig jaar in de slotrace in Abu Dhabi 2 punten tekort om een vijfde wereldtitel te veroveren. De Limburger begint in 2026 aan zijn twaalfde seizoen in de Formule 1. Hij zal in september in Azerbeidzjan zijn 250e grand prix rijden.