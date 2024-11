Spoedcommissie gaat advies geven over hersteloperatie toeslagen

DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Nora Achahbar (Toeslagen) roept een commissie in het leven die met spoed advies moet geven over de hersteloperatie toeslagen, meldt ze in een Kamerbrief. CDA'er en voormalig voorzitter van de parlementaire ondervragingscommissie over het toeslagenschandaal Chris van Dam gaat deze leiden. De spoedadviescommissie moet uitzoeken hoe gedupeerden sneller kunnen worden geholpen.

De bewindsvrouw geeft de commissie de opdracht om "voor het kerstreces, maar uiterlijk in januari 2025" advies uit te brengen. In de tussentijd gaat het kabinet door met de operatie die gedupeerde ouders en hun kinderen uit de problemen moet helpen.