Schokkende beelden in Opsporing Verzocht: politie krijgt tientallen tips over man die dakloze halfdood slaat met tegel

Er zijn bij de politie tientallen tips binnengekomen over de laffe aanval op een dakloze man bij de ingang van het Maritiem Museum in Rotterdam . Een man sloeg in de nacht van maandag op dinsdag met een zware tegel krachtig in op het hoofd van het slachtoffer.

Opsporing Verzocht

Het NPO-opsporingsprogramma Opsporing Verzocht liet gisteren beelden zien van de verdachte, die goed herkenbaar was. “In de vroege ochtend van dinsdag 5 november 2024 gooide een nog onbekende persoon met kracht een zware steen op het hoofd van een slapende, dakloze man. Het 37-jarige slachtoffer ligt momenteel in kritieke toestand in het ziekenhuis”, maakt Opsporing Verzocht bekend op zijn website.

“Het schokkende incident vond plaats bij het Maritiem Museum aan de Leuvehaven. Op camerabeelden is te zien dat de dakloze man een slaapplek zocht en vond. Toen hij al een tijdje sliep, kwam de verdachte aanlopen. Die leek te checken of het slachtoffer sliep en kwam kort erna terug met de grote, zware steen. Na het gooien rende hij weg.”

Poging tot moord

“De politie onderzoekt deze zaak als een poging moord . Meld het alstublieft als u een idee heeft wie de verdachte kan zijn. Hij was tussen ongeveer 03.40 en 04.05 bij het Maritiem Museum en had in eerste instantie twee grote boodschappentassen bij zich.”

“De gezochte man heeft een donkere huidskleur en had donkerkleurige kleding aan en zwarte Asics-gympen met opvallende, fel oranje veters. Heeft u een idee wie hij kan zijn en/of waar de politie hem kan vinden, neem dan alstublieft contact op. Ook als u hem zag in de omgeving van de Leuvehaven of als u beschikt over beelden waar de verdachte op kan staan, hoort de politie heel graag van u.”

Tips doorgeven

Bekijk hieronder de beelden, en help de politie door een tip door te geven als u meer weet. Dit kan gratis via 0800-6070 (Politie Opsporingstiplijn), 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem) of 088-6617734 (Team Nationale Inlichtingen):