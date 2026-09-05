Forse stijging phishing rond boekingssites, ziet Fraudehelpdesk

APELDOORN (ANP) - In het afgelopen halfjaar is een forse stijging te zien van phishing rond onlineboekingsplatformen, met name rond Booking.com. Dat constateert Fraudehelpdesk, die de laatste tijd sowieso beduidend meer meldingen krijgt van fraude waarbij criminelen proberen persoonlijke gegevens of wachtwoorden te ontfutselen.

In de eerste zes maanden van dit jaar kreeg de Fraudehelpdesk 1072 meldingen van phishing rond de boekingssites. Dat is bijna tien keer zoveel als een jaar terug. Ruim 90 procent van de meldingen heeft betrekking op Booking.com.

De Fraudehelpdesk signaleert ook dat melders vaker aangeven dat criminelen beschikken over opvallend veel persoonlijke informatie. De trend kan volgens de organisatie niet los gezien worden van de vele datalekken dit jaar.

Ook Booking.com werd slachtoffer van een hack, werd in april bekend. Booking.com liet toen aan klanten weten dat "onbevoegde derden" toegang hadden gekregen tot boekingsinformatie. Daarbij werden onder meer e-mailadressen en telefoonnummers gestolen.