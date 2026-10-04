Je telefoon gaat en op het scherm staat je eigen nummer. Het voelt als een storing, maar het is een truc van oplichters, en de Fraudehelpdesk krijgt er steeds meer meldingen over. Het advies is simpel: neem niet op. Ook een nep-sms over gemeentebelasting en een valse mail van je zorgverzekeraar duiken deze herfst vaak op. Zo herken je ze.

AndroidPlanet zette op 2 oktober de phishingtrucs op een rij die deze herfst opvallend vaak voorkomen. De site baseert zich op de meldingen die de Fraudehelpdesk verzamelt. Volgens de Fraudehelpdesk zijn er verschillende oplichtingsvormen waarop mensen extra alert moeten zijn . Bovenaan het lijstje staat het telefoontje van je eigen nummer.

Je eigen nummer belt je op

De Fraudehelpdesk krijgt meldingen van mensen die zeggen dat ze door hun eigen telefoonnummer zijn gebeld. Wie opneemt, hoort niets of krijgt een bandje te horen namens Amazon. Volgens dat bandje is er op naam van de melder een iPhone van €900 besteld.

Wie de bestelling niet herkent, moet een keuze maken in een keuzemenu. Daarna krijg je een zogenaamde medewerker aan de lijn, die vraagt om een programma te installeren waarmee hij kan meekijken op je apparaat. Zo kan de oplichter geld overschrijven of schadelijke software installeren, waarschuwt de Fraudehelpdesk.

Hoor je na het opnemen helemaal niets? Volgens Manly willen oplichters dan waarschijnlijk testen of een nummer actief is en of iemand reageert. Neem je op, dan weten ze dat je nummer 'live' is. Dat kan leiden tot nieuwe pogingen via de telefoon, sms of WhatsApp.

Je ziet je eigen nummer, maar het telefoontje komt van iemand anders.

Je telefoon is niet gehackt

De truc heet spoofing. Daarbij wordt het nummer vervalst dat op je scherm verschijnt, legt KPN uit op zijn community. Dat betekent niet dat iemand echt vanaf jouw telefoon belt of dat je simkaart is overgenomen. Volgens Manly bestaat spoofing al langer, maar is bellen met het eigen nummer een nieuwe variant.

Waarom juist je eigen nummer? Jouregio schreef al in maart dat je sneller opneemt als je jezelf ziet bellen, uit nieuwsgierigheid of verwarring. Volgens AndroidPlanet moet je je daarom niet laten leiden door nieuwsgierigheid: gewoon helemaal niet opnemen.

Een sms over gemeentebelasting die niet van GBLT komt

De tweede truc komt via sms. Er worden valse berichten verstuurd namens GBLT, de organisatie die voor meerdere gemeenten en waterschappen belastingen int. Volgens de sms staat er nog een rekening open. Betaal je niet, dan gaat de vordering naar een incassobureau. De link leidt naar een nepwebsite waar je persoonlijke gegevens moet invullen. Daarna zou 'een assistent' je helpen met de betaling.

Melders die op zo'n bericht zijn ingegaan, zijn hun geld kwijt, meldt de Fraudehelpdesk. GBLT zegt zelf dat de nepberichten sinds 24 juli rondgaan, en dat de organisatie nooit een betaallink stuurt in een e-mail, sms of chatbericht. De enige officiële website is gblt.nl.

Let op: ook als er 'GBLT' als afzender staat, kan het bericht vals zijn. Volgens Opgelicht?! kunnen oplichters de afzendernaam vervalsen met spoofing. In de varianten die het programma zag, liep de link naar adressen als 'factuur.gblt.ns01.info' en 'gblts.ns01.info'. Twijfel je over een betaling? GBLT zegt dat je altijd het rekeningnummer kunt controleren waar je eerder naar overmaakte.

Een gratis EHBO-kit van Zilveren Kruis bestaat niet

De derde truc komt per mail. Opgelicht?! waarschuwde dit weekend opnieuw voor valse mails namens Zilveren Kruis. Daarin staat: 'Je maakt kans op een gratis Medicare Kit'. Volgens het programma sturen oplichters de laatste tijd meerdere valse mails over zo'n gratis kit, steeds met ongeveer dezelfde boodschap.

In een eerdere variant van half september beloofden de oplichters een '100 procent kortingscode' als je eerst een enquête invulde. Volgens de mail waren er nog maar 61 codes over. Dat moet tijdsdruk geven, zodat je sneller klikt en minder goed kijkt. Het logo en de huisstijl van Zilveren Kruis worden misbruikt om de mail betrouwbaar te laten lijken. Nieuw is de truc niet: Opgelicht?! schreef dit voorjaar al dat zulke mails ook in 2025 rondgingen.

Echte mails van Zilveren Kruis eindigen op '@zilverenkruis.nl' of '@e.zilverenkruis.nl'. Voor onderzoek gebruikt de verzekeraar '@panel.zilverenkruis.nl'. Volgens Opgelicht?! vraagt Zilveren Kruis nooit om je wachtwoord, je pincode of een foto van je zorgpas.

Ook deze trucs staan op de lijst

De herfstlijst van AndroidPlanet bevat nog meer trucs die bij de Fraudehelpdesk binnenkomen:

Neprestaurants die hoog in zoekmachines staan. Wie daar eten bestelt, krijgt niets en is het geld kwijt.

Misleidende advertenties voor afslankmiddelen die inspelen op de populariteit van Ozempic, met bekende Nederlanders die daar geen toestemming voor gaven.

Mails van een gehackt account waarin om een giftcard voor een zieke geliefde wordt gevraagd.

Berichten over een zogenaamde erfenis, waarbij criminelen vaak om een kopie van je identiteitsbewijs vragen.

Wat je nu kunt doen

Word je gebeld door je eigen nummer? Neem niet op. Heb je toch opgenomen en vertrouw je het niet, hang dan meteen op.

Installeer nooit software omdat een onbekende beller daarom vraagt, en deel geen wachtwoorden, verificatiecodes of bankgegevens.

Klik niet op betaallinks in een sms. Controleer openstaande rekeningen zelf via de officiële website, zoals gblt.nl.

Vul gegevens voor je zorgverzekering alleen in via Mijn Zilveren Kruis of de Zilveren Kruis-app.

Twijfel je over een verzoek van een bekende? Neem via een ander kanaal contact op. Stuur je een kopie van je ID, gebruik dan de KopieID-app.

Wel ingetrapt? Neem contact op met je bank, verander je wachtwoorden, zet tweestapsverificatie aan en meld het bij de Fraudehelpdesk.

Houd er rekening mee dat je nummer nu bekend is bij oplichters. Volgens de Fraudehelpdesk kunnen ze je daardoor ook op andere manieren benaderen.