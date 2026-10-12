De Rijksrecherche belt? Zelfs het echte nummer kan van oplichters zijn

Je telefoon gaat en op het scherm staat het nummer van de Rijksrecherche. Wie dat ziet, schrikt en neemt op. Precies daar rekenen oplichters op. Sinds vrijdag 9 oktober waarschuwt de Fraudehelpdesk dat het algemene telefoonnummer van de Rijksrecherche wordt misbruikt.

Het nummer klopt, de beller niet

De truc heet spoofing. Oplichters laten een echt telefoonnummer op je scherm verschijnen, terwijl ze zelf heel ergens anders zitten. Het nummer bewijst dus niets.

De Rijksrecherche zegt zelf dat ze soms meldingen krijgt van mensen die worden gebeld door oplichters die zich voordoen als medewerker en daarbij het algemene nummer gebruiken. Het doel is vaak om geld of persoonlijke gegevens te stelen, zoals wachtwoorden.

Het nummer op je scherm bewijst niets.

Zo gaat zo'n gesprek vaak

Hoe de gesprekken in dit geval precies verlopen, is niet bekend. Bij vergelijkbare telefoontjes uit naam van politie, justitie of de bank is het patroon steeds hetzelfde. Eerst winnen de oplichters je vertrouwen. Daarna maken ze je bang, bijvoorbeeld met de mededeling dat je BSN wordt misbruikt of dat er verdachte transacties op je rekening zijn.

Vervolgens zetten ze je onder druk om direct iets te doen: geld overmaken, een pincode noemen of een app installeren.

Dit vraagt de Rijksrecherche nooit

De Rijksrecherche vraagt je nooit om onder druk een snelle beslissing te nemen, gegevens te delen of geld over te maken. Ook je bank vraagt je nooit om geld naar een andere rekening over te maken.

Een echte rechercheur laat je nooit geld overmaken.

Wat je moet doen

Hang op, ook bij lichte twijfel.

Bel zelf de Rijksrecherche terug via 088-699 2800, en dus niet via een nummer dat de beller noemt.

Geef nooit pincodes, inlogcodes of wachtwoorden door.

Ben je slachtoffer geworden? Doe aangifte bij de politie en neem contact op met je bank.

Voor advies kun je terecht bij de Fraudehelpdesk via 088-786 73 72.

Krijg je je geld terug?

Dat hangt sterk af van wat er is gebeurd. Heb je zelf geld overgemaakt, ook al was dat onder valse voorwendselen? Dan geldt dat als een betaling met jouw toestemming, en die vergoedt de bank meestal niet.

Hebben de oplichters zonder jouw toestemming geld van je rekening gehaald? Dan moet de bank dat in principe vergoeden, tenzij je grof nalatig bent geweest. Of daarvan sprake is, bijvoorbeeld omdat je zelf codes hebt doorgegeven, beoordeelt de bank per geval.

Echt of nep?

Je wordt onverwacht gebeld en onder druk gezet: waarschijnlijk nep.

De beller vraagt om geld, codes of een app: zeker nep.

Twijfel je? Ophangen en zelf terugbellen via een nummer dat je zelf hebt opgezocht.

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