Spookrijder bij Duiven onder invloed, vier gewonden bij ongeval

DUIVEN (ANP) - Een spookrijder die vrijdagavond bij het Gelderse Duiven op de A12 een verkeersongeluk veroorzaakte, verkeerde onder invloed van alcohol en drugs. Dat blijkt volgens de politie uit de eerste testen. Bij het ongeval vielen vier gewonden, onder wie de spookrijder zelf die naar het ziekenhuis is gebracht. Het is een 53-jarige man uit Didam. De man heeft vermoedelijk enkele kilometers op de verkeerde weghelft gereden.

Er waren drie auto's bij het ongeluk betrokken, met in totaal zeven inzittenden. De bestuurder van een tweede auto (een 38-jarige Duitser) is ook naar het ziekenhuis gebracht. In de derde auto zaten vijf mensen. De bijrijdster raakte gewond, evenals een kind. Ook zij moesten naar het ziekenhuis. De bestuurder (38 jaar, uit Amersfoort) bleef ongedeerd.