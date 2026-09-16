Spooraannemer: saboteurs hadden kennis, waren gericht op overlast

De daders van de grootschalige spoorsabotages van dinsdag hadden duidelijk kennis over spoorsystemen en waren bovenal uit op overlast, denkt directeur Jorn Pruntel van spooraannemer ASSET Rail. "Het was zeer vakkundig uitgevoerd. Hiervoor moet je veel kennis hebben van het vakgebied, anders kun je dit niet", schat hij in.

ProRail-topvrouw Mirjam van Velthuizen deelt die laatste inschatting. "Het zijn op zijn minst mensen die zich erin verdiept hebben. Je moet weten waar je moet zijn, dit is wel echt voorbereid", zei ze woensdag tijdens een bijeenkomst in Amersfoort. Ze waarschuwde een avond eerder bij Nieuwsuur dat spullen op het spoor tot ontsporingen kunnen leiden.

Onderzoek moet uitwijzen hoe gevaarlijk de sabotage precies was. De ijzeren staven en andere objecten waren op zo'n manier neergelegd dat de beveiligingssystemen van ProRail het signaal kregen dat daar een trein stond. Seinen gaan dan op rood. Pruntel zegt dat op plaatsen waar zijn bedrijf meewerkte met het opruimen van de materialen "op geen enkele manier" reizigers in gevaar zijn geweest.

'Gevoel van onveiligheid'

ASSET Rail is in ongeveer een derde van het land actief. Buiten dat werkgebied heeft toch één trein materiaal geraakt dat op het spoor was gelegd. Dat gebeurde bij Steenwijk (Overijssel). Ernstige gevolgen bleven uit, maar het liet wel zien dat niet al het treinverkeer automatisch stilvalt.

"We mogen denk ik dankbaar zijn dat het systeem gewerkt heeft", zegt staatssecretaris Annet Bertram (Openbaar Vervoer). Ze voegt eraan toe dat de acties ook "een gevoel van onveiligheid" geven. Zowel Bertram als Van Velthuizen hoopt dat de daders worden gepakt. Van Velthuizen zou ook graag zien dat het Openbaar Ministerie in strafeisen "duidelijk tot uiting laat komen dat dit niet acceptabel is".