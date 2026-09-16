ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Spooraannemer: saboteurs hadden kennis, waren gericht op overlast

Samenleving
door Ans Vink
woensdag, 16 september 2026 om 16:10
bijgewerkt om woensdag, 16 september 2026 om 16:20
anp160926185 1
Volg ons op Google Nieuws
De daders van de grootschalige spoorsabotages van dinsdag hadden duidelijk kennis over spoorsystemen en waren bovenal uit op overlast, denkt directeur Jorn Pruntel van spooraannemer ASSET Rail. "Het was zeer vakkundig uitgevoerd. Hiervoor moet je veel kennis hebben van het vakgebied, anders kun je dit niet", schat hij in.
ProRail-topvrouw Mirjam van Velthuizen deelt die laatste inschatting. "Het zijn op zijn minst mensen die zich erin verdiept hebben. Je moet weten waar je moet zijn, dit is wel echt voorbereid", zei ze woensdag tijdens een bijeenkomst in Amersfoort. Ze waarschuwde een avond eerder bij Nieuwsuur dat spullen op het spoor tot ontsporingen kunnen leiden.
Onderzoek moet uitwijzen hoe gevaarlijk de sabotage precies was. De ijzeren staven en andere objecten waren op zo'n manier neergelegd dat de beveiligingssystemen van ProRail het signaal kregen dat daar een trein stond. Seinen gaan dan op rood. Pruntel zegt dat op plaatsen waar zijn bedrijf meewerkte met het opruimen van de materialen "op geen enkele manier" reizigers in gevaar zijn geweest.
'Gevoel van onveiligheid'
ASSET Rail is in ongeveer een derde van het land actief. Buiten dat werkgebied heeft toch één trein materiaal geraakt dat op het spoor was gelegd. Dat gebeurde bij Steenwijk (Overijssel). Ernstige gevolgen bleven uit, maar het liet wel zien dat niet al het treinverkeer automatisch stilvalt.
"We mogen denk ik dankbaar zijn dat het systeem gewerkt heeft", zegt staatssecretaris Annet Bertram (Openbaar Vervoer). Ze voegt eraan toe dat de acties ook "een gevoel van onveiligheid" geven. Zowel Bertram als Van Velthuizen hoopt dat de daders worden gepakt. Van Velthuizen zou ook graag zien dat het Openbaar Ministerie in strafeisen "duidelijk tot uiting laat komen dat dit niet acceptabel is".
loading

POPULAIR NIEUWS

anp160926122 1

Na twee jaar ziek word je straks sneller ontslagen, en je ontslagvergoeding verdwijnt ook: de dubbele klap uit Den Haag

yesilgoz vvd sluit samenwerking met pvv niet op voorhand uit1692359784

VVD-kiezers hebben ook hun buik vol van Yeşilgoz

229330959_m

Het gelukkigste beroep van Nederland: 80.000 euro bruto starterssalaris, vooropleiding niet nodig

anp150926143 1

Prinsjesdag beschermt je WIA-uitkering, maar over je ziekengeld is nog niets besloten

vooruitzichten pensioenfondsen zien er heel slecht uit1582608251

Zoveel procent van je loon houd je over als pensioen — Nederland staat bovenaan, en dat is misleidend

images (1)

Nederland geeft nog steeds tot €46 miljard aan fossiele subsisie: waar blijft dat geld?

Loading