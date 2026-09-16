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Vrijwel alle betrokkenen busongeval Zwitserland zijn weer thuis

Samenleving
door anp
woensdag, 16 september 2026 om 16:12
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DEN HAAG (ANP) - Het overgrote deel van de mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland is terug in Nederland. Woensdag zijn opnieuw drie mensen onderweg naar huis en staat de teller op veertig, meldt alarmcentrale Eurocross. Momenteel liggen nog vier mensen in het ziekenhuis. De verwachting is dat zij donderdag terugreizen.
Uit gesprekken met de getroffenen blijkt volgens de organisatie "steeds weer dat de impact van de gebeurtenissen groot is". Zij worden daarom voor emotionele en praktische ondersteuning verwezen naar Slachtofferhulp.
Bij het busongeluk in de buurt van Susch kwamen vijf inzittenden om het leven en raakten veertig mensen gewond. Het reisgezelschap bestond in totaal uit 49 mensen, maar vier van hen waren niet mee met de bus. Het Openbaar Ministerie in Zwitserland doet strafrechtelijk onderzoek naar de chauffeur. Hij wordt verdacht van dood en letsel door nalatigheid.
De bus was onderdeel van een Oad-reis naar Oostenrijk. Alle passagiers waren Nederlands.
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