MARKEN (ANP) - Een sportvliegtuig is zaterdagmiddag neergestort in Marken. Het toestel is in een weiland terechtgekomen, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.

NH Nieuws meldt dat er sprake was van een noodlanding en dat het goed lijkt te gaan met de inzittenden. De woordvoerder kan dat nog niet bevestigen, omdat hij nog niet op de plek van het ongeluk is.

Het incident gebeurde bij het Oosterpad in de Noord-Hollandse plaats. Hulpdiensten zijn ter plaatse.