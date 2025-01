Vlaamse professor vindt dat we ons veel te druk maken over PFAS en pesticiden

Steeds meer mensen kopen biologische groenten en mijden PFAS. Volgens de beroemde Belgische toxicoloog Jan Tytgat overdrijven we een beetje.

Het idee dat we zelfs beter geen bloemen meer kopen, is onzinnig. "We zijn in Europa veel, veel strenger dan in andere werelddelen zoals Azië en Latijns-Amerika", begint de hoogleraar in het AD. "Zeker wat betreft bestrijdingsmiddelen en voeding. Dus daar moeten we mensen echt geruststellen. Kijk, een ruiker bloemen, we gaan dat niet opeten. Wat is daar eigenlijk uw effectieve blootstelling?” aldus de professor van de KU Leuven.

De stapeling van bestrijdingsmiddelen is nog wel een puntje van zorg. "Per product zijn veel studies vereist voor iets op de markt mag komen. Maar het klopt: niet elke mix van insecten-, schimmel- en onkruidbestrijders is getest. Dat blijft een blinde vlek. Ik zou Europarlementariërs willen adviseren dit op de agenda te zetten. Om de meest gebruikte cocktails in de land- en tuinbouw nader te bekijken.”

Geen bewijs

Maar over onkruidbestrijder glyfosaat is hij minder bezorgd. "Bij normaal en gangbaar gebruik zie ik eigenlijk geen wetenschappelijke reden om ongerust te zijn.”

"Tegenwoordig maakt men al een probleem van picogrammen PFAS in een horlogebandje, terwijl de blootstelling verwaarloosbaar is. Toch stelt men: PFAS zitten in zodanig veel eindproducten dat we strenger moeten worden, anders worden we ziek. Ik zou dan tegen willen werpen: hoe verklaar je dan dat onze levensverwachting de laatste decennia alleen maar is gestegen?”

En de PFAS dan rond de fabriek van Chemours in Dordrecht? "U hoort mij absoluut niet pleiten dat het een goede zaak is dat we dit terugvinden. Ik ben de eerste om te zeggen: pak de lozingen en vergunningen aan. Maar een duidelijk bewijs dat er iemand is ziek geworden, laat staan is overleden door een PFAS-overdosering, zulke wetenschappelijke publicaties heb ik in Vlaanderen en Nederland nog niet gezien”, besluit Tytgat.

