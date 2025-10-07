Staat en Greenpeace botsen over status klimaatdoel

DEN HAAG (ANP) - Zijn klimaatdoelen die in de wet staan harde verplichtingen, of slechts streefcijfers? Als het gaat om het tussendoel voor 2030, verschillen de overheid en Greenpeace daarover fundamenteel van mening, zo werd dinsdag duidelijk in de rechtszaal.

Greenpeace vindt niet alleen dat klimaatdoelen juridisch afdwingbaar zijn, maar ook dat de rechter de overheid moet verplichten tot meer actie. Nederland zou in 2040 klimaatneutraal moeten zijn, betoogden de advocaten van de milieuorganisatie.

De overheid houdt vast aan 2050, zoals in EU-verband is afgesproken, en ziet dat als het enige bindende doel. Over het tussendoel, 55 procent minder uitstoot in 2030, zei de landsadvocaat dat dit alleen op EU-niveau moet worden gehaald en voor Nederland "niet meer dan een inspanningsverplichting" is.

Greenpeace noemt dat een "onacceptabel" standpunt. "Het is duidelijk dat de Staat wel sneller kan, maar niet sneller wil en daarom met gelegenheidsargumenten komt", zeiden de advocaten ook.