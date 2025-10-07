Frankrijk stelt verwachting wijnproductie opnieuw neerwaarts bij

PARIJS (ANP) - Frankrijk verwacht dit jaar nog minder wijn te produceren dan eerder werd voorspeld. Dat komt naar voren in een dinsdag gepubliceerd rapport van het Franse ministerie van Landbouw. De oorzaak ligt bij hittegolven en droogte die de druivenoogst dwarszaten. Verder hebben natuurbranden geleid tot schade aan wijngaarden.

Het ministerie schat de productie voor dit jaar op 36 miljoen hectoliter. Een hectoliter is gelijk aan 100 liter, oftewel 133 standaard wijnflessen. Daarmee ligt de productie 16 procent onder het vijfjarig gemiddelde. In september werd nog uitgegaan van 37,4 miljoen hectoliter, daarvoor van 40 miljoen tot 42,5 miljoen hectoliter.

"De hittegolf en droogte in augustus verminderden het productiepotentieel, versnelden de rijping van de druiven en verhinderden tegelijkertijd dat ze opzwollen", stelt het ministerie in het rapport. "Het resultaat was kleinere druiven met minder sap, wat de late septemberregens niet konden compenseren."