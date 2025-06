Staatsmedium: Noord-Korea veroordeelt aanval VS op Iran

PYONGYANG (ANP/RTR) - Noord-Korea heeft maandag de Amerikaanse aanval op Iran veroordeeld als een ernstige schending van de territoriale rechten van een soevereine staat. Dit meldde het Noord-Koreaanse staatsmedium KCNA.

De Verenigde Staten en Israël zijn de schuldigen van de huidige spanningen in het Midden-Oosten. Die komen voort uit Jeruzalems "onophoudelijke oorlogshandelingen en territoriale expansie die door het Westen worden geaccepteerd en aangemoedigd", aldus het Noord-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

In een verklaring aan het staatsmedium KCNA zei een anonieme woordvoerder dat de VS "de veiligheidsbelangen van een soevereine staat gewelddadig heeft vertrapt". De internationale gemeenschap zou "unaniem de confronterende acties van de VS en Israël moeten veroordelen en afwijzen", aldus de verklaring.

Iran en Noord-Korea onderhouden vriendschappelijke banden. Ze worden al tientallen jaren verdacht van militaire samenwerking, onder meer bij de ontwikkeling van ballistische raketten.