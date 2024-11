Staatssecretaris raakt Kamer met verhaal van eigen aanrandingen

Staatssecretaris Ingrid Coenradie van Justitie en Veiligheid heeft met het verhaal van haar eigen aanrandingen als tienermeisje indruk gemaakt in de Tweede Kamer. Kamerleden vielen stil en dankten Coenradie voor haar uitzonderlijke ontboezeming.

De 36-jarige Coenradie is onder meer verantwoordelijk voor de bestrijding van zedendelicten en femicide en ander geweld tegen vrouwen. Ze beschreef aan het begin van het belangrijke debat over de justitiebegroting de aanranding van een 13-jarig meisje en de littekens die dat naliet. En over de tweede keer dat het haar overkwam, een paar jaar later. "Dit is niet zomaar een verhaal: dit is mijn verhaal. Dit meisje was ikzelf", zo sloot ze af.

De PVV-staatssecretaris had "erover getwijfeld" om haar verhaal te vertellen, ook al deed ze dat al eerder in interviews. In de Kamer staan immers beleid en wetten centraal. Maar er moeten juist ook persoonlijke verhalen klinken, concludeerde ze, om niet te vergeten dat het Kamerwerk uiteindelijk om mensen gaat.

Kamerleden van coalitie en oppositie prezen de dapperheid van Coenradie en noemden haar, juist als ervaringsdeskundige, "de juiste persoon op de juiste plek".