Waarom pianiste iris Hond een krans legde op de Dam

Iris Hond legde op 4 mei 2025 samen met haar vader een krans bij het Nationaal Monument op de Dam tijdens de Nationale Dodenherdenking in Amsterdam. Dit wordt door haarzelf als een grote eer ervaren en is een bijzonder emotioneel moment, mede vanwege haar familiegeschiedenis: haar grootvader was Joods en overleefde de oorlog door onder te duiken, terwijl veel familieleden zijn omgekomen.

De kranslegging door Iris Hond en haar vader is bedoeld ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog , in het bijzonder aan de Joodse slachtoffers. Hond benadrukt in interviews het belang van herdenken en het levend houden van deze geschiedenis, zowel persoonlijk als maatschappelijk.

