GRONINGEN (ANP) - Wie via de snelwegen A28 en A7 naar Groningen wil, kan zijn reis beter uitstellen of een alternatieve route bedenken. Dat adviseert Rijkswaterstaat Noord-Nederland.

Er staan momenteel veel files in en om de stad Groningen door zware sneeuwval. Plaatselijk is er al een centimeter of 10 gevallen. Vooral op de wegen rond de stad zijn verscheidene weggebruikers gestrand en is het voor hulpdiensten moeilijk die te bereiken, omdat ook zij kampen met de winterse omstandigheden.