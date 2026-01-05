Stadsherstel zamelt ruim 92.000 euro in voor herstel Vondelkerk

AMSTERDAM (ANP) - Stadsherstel heeft tot zondagavond 92.779 euro ingezameld om de Vondelkerk in Amsterdam te herstellen, meldt de organisatie op haar website. Het geld om de op nieuwjaarsnacht door brand verwoeste kerk weer op te bouwen, kwam van 1365 donateurs.

De actie loopt nog. Stadsherstel benadrukt op haar website dat er geen belasting hoeft te worden betaald over de donaties, vanwege een ANBI-status.

Er zijn meerdere inzamelingsacties gestart na de grote brand bij de kerk. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Volgens omwonenden was er vuurwerk in het spel.