De gouden regel van luxe – dat hoge prijs gelijkstaat aan uitzonderlijke kwaliteit – begint zichtbaar te verkruimelen. Waar een tas of jas vroeger een leven lang meeging, laten nu zelfs topmerken steken vallen en schuiven zij ongemerkt op richting fast fashion.​

Als een jas van 2.000 euro na twee keer dragen stuk is

In de CNN-reportage die dit debat aanwakkerde, vertelt influencer Wisdom Kaye hoe knopen van zijn nieuwe Miu Miu-vest direct afbraken zodra hij het thuis opendeed, terwijl een andere klant klaagt dat de koordjes van een fleecejas van zo’n 2.000 dollar al na een maand uit de mouw schoten. “As soon as I get home, everything broke,” verzucht Kaye in een inmiddels virale video. Zulke verhalen tasten het aura van luxe aan: wie zoveel betaalt, verwacht erfstukkwaliteit, geen retourtje na de tweede draagbeurt.

Luxe die steeds meer op fast fashion lijkt

Experts signaleren dat de kern van het probleem ligt in een bedrijfsmodel dat draait om groei, niet om vakmanschap. Journalist Dana Thomas beschrijft hoe luxehuizen de afgelopen decennia onzichtbaar bezuinigden: voeringen verdwenen, gebreide truien werden uit losse panelen aan elkaar gezet, knopen vielen sneller af, terwijl de prijzen juist exponentieel stegen. Tegelijkertijd worden dure merken steeds vaker in dezelfde fabrieken gemaakt als middenklasse-labels, met goedkopere materiaalmixen – bijvoorbeeld “wollen” jassen die voor 70 procent uit polyester bestaan. ( Obscene Prices, Declining Quality: Luxury Is in a Death Spiral)

Geplande slijtage als verdienmodel

De logica achter die kwaliteitsval loopt parallel met fast fashion: producten mogen simpelweg niet té lang meegaan. Analisten wijzen erop dat beursgenoteerde luxegroepen elk kwartaal groei moeten laten zien; dat botst met het oude ideaal van een tas of jas die generaties meegaat. Zoals leerexpert Volkan Yilmaz het formuleert: hoe kunnen bedrijven jaar op jaar meer verkopen “if everything lasts forever”? De grens tussen wegwerpjurk van de high street en “investment piece” van het modehuis wordt zo gevaarlijk dun.​

Er is ook nog echte luxe – maar die is schaars