Stadsverwarming komt deels in handen overheid, Kamer akkoord

DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om overheden gedeeltelijk eigenaar te maken van stadsverwarming. Op die manier hoopt demissionair klimaatminister Sophie Hermans (VVD) de kosten voor gebruikers van deze warmtenetten te drukken. Momenteel zijn de warmtenetten grotendeels in handen van commerciële partijen die een monopoliepositie hebben op het net dat ze hebben aangelegd. Het wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat de kosten voor burgers binnen de perken blijven.

De wet is oorspronkelijk geschreven door toenmalig klimaatminister Rob Jetten (D66). In totaal is er meer dan 5 jaar aan voorbereiding aan voorafgegaan. De wet gaat nu naar de Eerste Kamer. Als die het voorstel goedkeurt, is er nog een overgangsperiode waarbij bestaande stadsverwarming eigendom van huidige uitbaters blijft.