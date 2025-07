Van lekken verdachte NCTV'er op vrije voeten

ROTTERDAM (ANP) - De 65-jarige medewerker van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) die verdacht wordt van het lekken van staatsgeheimen aan Marokkaanse inlichtingendiensten, is op vrije voeten. Ab el M. werd in oktober 2023 opgepakt op Schiphol, toen hij naar Marokko wilde reizen. Sindsdien zat hij in voorlopige hechtenis. De rechtbank Rotterdam heeft nu besloten "dat het persoonlijk belang van de verdachte bij invrijheidstelling inmiddels zwaarder is gaan wegen dan het strafvorderlijk belang".

De rechtbank ziet overigens nog steeds ernstige bezwaren tegen El M. Maar omdat het onderzoek in de strafzaak waarschijnlijk nog lang gaat duren, is zijn hechtenis geschorst.

Rotterdammer El M. wilde met een grote hoeveelheid gegevensdragers met informatie naar Marokko reizen. Ook bij hem thuis werd veel informatie in beslag genomen.