Staghouwer: onacceptabel dat er nog zo veel mensen honger hebben

DEN HAAG (ANP) - Het is "onacceptabel" dat er nog zo veel mensen honger hebben in onze samenleving. Dat zei Henk Staghouwer, oud-landbouwminister en voorzitter van Voedselbanken Nederland, dinsdagavond tijdens de Nationale Iftar in Den Haag. Hij was een van de sprekers tijdens de gezamenlijke maaltijd, die was georganiseerd door het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO).

Vertegenwoordigers van onder meer moskeeën en andere religieuze organisaties, politici, ambassadeurs, academici en ondernemers kwamen bijeen om gezamenlijk het vasten tijdens de ramadan te doorbreken.

Het thema van deze negende editie was duurzaamheid en verspilling. Het ging daarbij niet alleen om de verspilling van voedsel. "Behalve de verspilling van middelen, komt ook het onrecht hierdoor voor de natuur, de samenleving en de toekomst van onze planeet ter sprake", aldus het CMO.

De Voedselbank helpt op dit moment 150.000 mensen, van wie een derde jonger is dan 18 jaar. "We zijn geroepen te delen met wie tekort komt zonder oordeel, zonder terughoudendheid", zei Staghouwer, waarbij hij wees op een gedeelde verantwoordelijkheid. "Wij als samenleving hebben zelf ook een verantwoordelijkheid te nemen voor de problemen die er zijn, voor het gedrag dat we vertonen en voor hoe we omgaan met de meest kwetsbaren", zei hij tegen de aanwezigen. "Die verantwoordelijkheid nemen is volgens mij een essentiële bouwsteen van mijn geloof, maar ook van dat van de uwe."