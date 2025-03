Zelensky: voorstel is een volledig staakt-het-vuren voor 30 dagen

Het Amerikaanse voorstel voor een bestand tussen Oekraïne en Rusland gaat uit van "een volledig staakt-het-vuren voor dertig dagen, niet alleen ten aanzien van raketten, drones en bommen, niet alleen op de Zwarte Zee maar ook langs de volledige frontlinie", zegt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in een bericht op Telegram.

"Oekraïne verwelkomt dit voorstel, we zien het als positief, we zijn klaar om een dergelijke stap te zetten. De Verenigde Staten van Amerika moeten Rusland ervan overtuigen om hiermee in te stemmen", aldus Zelensky. "De Amerikanen begrijpen onze argumenten."