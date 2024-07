Starmer bevestigt dat hij einde maakt aan Rwanda-deal

LONDEN (ANP/RTR/AFP) - De vrijdag aangetreden Britse premier Keir Starmer heeft zaterdag bevestigd dat zijn regering niet verdergaat met de Rwanda-deal. Hiermee eindigt het omstreden programma nog voordat het tot uitvoering is gebracht.

De conservatieve regering van Starmers voorganger Rishi Sunak sloot een deal met Rwanda om asielzoekers die met kleine bootjes arriveerden in het Verenigd Koninkrijk naar het Afrikaanse land te sturen. De eerste gedwongen uitzettingen zouden deze maand plaatsvinden, maar dat gaat dus niet door.

"Het programma voor Rwanda was dood en begraven voordat het begon", zei Starmer. Volgens de premier heeft de deal asielzoekers er nooit van weerhouden de overtocht met kleine bootjes te maken. Dit jaar hebben al ruim 12.000 mensen de overtocht naar het VK gemaakt, volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat is 18 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Verkiezingsbelofte

Het afschaffen van het Rwanda-plan was een verkiezingsbelofte van Starmer. In plaats daarvan wil hij mensensmokkelaars aanpakken die migranten helpen de oversteek te maken. Ook moet er een nieuwe elite-eenheid voor grensbewaking komen, zei Starmer.

Vrijdag meldde The Telegraph al op basis van bronnen binnen regeringspartij Labour dat het programma was afgeschaft.