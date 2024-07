Italiaan Ganna wint voorlaatste rit Ronde van Oostenrijk

KALS (ANP) - De Italiaanse wielrenner Filippo Ganna heeft de vierde en voorlaatste etappe van de Ronde van Oostenrijk gewonnen. De renner van Ineos Grenadiers sprintte na een rit van St. Johann Alpendorf naar Kals van kop af naar de ritzege. Daarmee revancheerde Ganna zich voor zijn 'nederlaag' in de korte proloog waarin hij werd afgetroefd door de jonge Australiër Cameron Rogers.

Ganna bereikte de finish net voor zijn landgenoot Diego Ulissi. Die renner van UAE Team Emirates vertrekt zondag in de slotrit met een aankomst bergop als leider in het algemeen klassement. De Colombiaan Brandon Smith Rivera - derde in de rituitslag - is zijn naaste belager.