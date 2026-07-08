ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Starmer: Erdogan gaf pistolen aan NAVO-leiders

Samenleving
door anp
woensdag, 08 juli 2026 om 23:27
anp080726263 1
ANKARA (ANP/AFP) - De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft aan elke leider die deze week aanwezig was bij de NAVO-top in Ankara een pistool cadeau gedaan, zo liet de Britse premier Keir Starmer weten.
Starmer vertelde Britse verslaggevers tijdens zijn terugvlucht dat de pistolen voorzien waren van de naam van de betreffende leider en dat er ook een doos munitie bij zat.
De Britse premier gaf aan dat hij zijn geschenk in Turkije moest achterlaten, omdat het illegaal zou zijn om het wapen mee naar Groot-Brittannië te nemen, ondanks een brief van Erdogan waarin de exportbeperkingen voor de wapens werden opgeheven.
De NAVO-top was het laatste grote internationale evenement voor Starmer, die op 22 juni zijn vertrek aankondigde. Hij blijft in functie totdat er binnen de regerende Labour Party een nieuwe premier is gekozen. De voormalige burgemeester van Manchester, Andy Burnham, wordt gezien als de meest waarschijnlijke opvolger.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 575301556

Hieraan kun je merken dat je vader of moeder narcist is

246681419_m

100-plussers hebben opvallend vaak één ding gemeen. En het is niet hun gezonde dieet

161513465_m

Zeven verborgen geldverslinders waar je elke maand stil van wordt

ANP-460377277

Luie Anouk kan op weinig sympathie rekenen: "Meid je hebt een grote smoel, maar ga gewoon aan het werk"

Scherm­afbeelding 2026-07-08 om 16.33.32

De “gezondste man ter wereld” blijkt ongeneeslijk ziek

shutterstock_2702776679

Kant-en-klare barbecuepakketten van de supermarkt: slimme deal of dure vergissing?

Loading