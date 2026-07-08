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Rechter keurt schikking Musk met SEC ondanks bedenkingen goed

Economie
door anp
woensdag, 08 juli 2026 om 23:08
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WASHINGTON (ANP/RTR) - Een federale rechter in de Verenigde Staten heeft de schikking van Elon Musk met beurswaakhond SEC goedgekeurd. Dit deed ze ondanks "serieuze bedenkingen" over de overeenkomst, meldde ze.
De toezichthouder beschuldigde de miljardair ervan in 2022 beleggers te hebben benadeeld door te laat te melden dat hij een grote hoeveelheid aandelen van Twitter had gekocht. De twee partijen spraken af om de zaak af te doen voor 1,5 miljoen dollar, te betalen door een trustfonds van Musk.
Het bedrag wordt als erg laag gezien. Beleggers leden door de late melding volgens de SEC 150 miljoen dollar verlies.
Rechter Sparkle Sooknanan gaf eerder aan dat ze de schikking niet zomaar wilde goedkeuren. Nu concludeert ze dat ze slechts een beperkte rol heeft bij het beoordelen of de schikking aan de minimumvereisten voor billijkheid en redelijkheid voldoet.
Musk nam Twitter uiteindelijk volledig over voor 44 miljard dollar. Het berichtenplatform is onder de naam X opgegaan in zijn ruimtevaart- en AI-bedrijf SpaceX.
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