Staten sturen honderden leden Nationale Garde naar Washington

Samenleving
door anp
zondag, 17 augustus 2025 om 7:30
WASHINGTON (ANP/RTR) - De gouverneurs van de Amerikaanse staten West Virginia en South Carolina sturen op verzoek van president Donald Trump honderden leden van de Nationale Garde naar Washington.
De Republikeinse gouverneur van West Virginia, Patrick Morrisey, zegt driehonderd tot vierhonderd manschappen naar de hoofdstad te sturen "als blijk van toewijding aan de openbare veiligheid en regionale samenwerking". Morrisey liet ook weten apparatuur en gespecialiseerde training te leveren.
De gouverneur van South Carolina, Henry McMaster, kondigde zaterdagavond de inzet van tweehonderd leden van de Nationale Garde uit zijn staat aan. Wel keren zij direct terug als hun inzet nodig blijkt nu orkaan Erin komende week voor overlast kan zorgen in de staat.
Trump maakte maandag bekend honderden troepen van de Nationale Garde naar Washington te sturen en tijdelijk de politie van de hoofdstad onder direct federaal toezicht te plaatsen, naar eigen zeggen om criminaliteit en dakloosheid te bestrijden.
