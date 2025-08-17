Europa beslist dit weekend over bijstaan Zelensky in Washington

BERLIJN (ANP/RTR) - Europese functionarissen beslissen dit weekend of er iemand met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky meegaat naar Washington voor zijn ontmoeting met Donald Trump maandag. Dat heeft de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Johann Wadephul gezegd.

Volgens Wadephul zullen veel Europese leiders bereid zijn om met Zelensky mee te reizen, onder wie de Duitse bondskanselier Friedrich Merz.

"De bereidheid van Friedrich Merz om verantwoordelijkheid te nemen is evident, dat heeft hij erg duidelijk laten zien in de afgelopen dagen. We zullen dit samen bespreken", zei Wadephul tegen de Duitse omroep ARD.

Zelensky ontmoet de Amerikaanse president maandag om te praten over het onderhoud van Trump met president Vladimir Poetin van Rusland. Volgens de krant The New York Times zijn ook Europese leiders bij het gesprek in Washington welkom.