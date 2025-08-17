ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Europa beslist dit weekend over bijstaan Zelensky in Washington

Samenleving
door anp
zondag, 17 augustus 2025 om 7:22
anp170825029 1
BERLIJN (ANP/RTR) - Europese functionarissen beslissen dit weekend of er iemand met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky meegaat naar Washington voor zijn ontmoeting met Donald Trump maandag. Dat heeft de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Johann Wadephul gezegd.
Volgens Wadephul zullen veel Europese leiders bereid zijn om met Zelensky mee te reizen, onder wie de Duitse bondskanselier Friedrich Merz.
"De bereidheid van Friedrich Merz om verantwoordelijkheid te nemen is evident, dat heeft hij erg duidelijk laten zien in de afgelopen dagen. We zullen dit samen bespreken", zei Wadephul tegen de Duitse omroep ARD.
Zelensky ontmoet de Amerikaanse president maandag om te praten over het onderhoud van Trump met president Vladimir Poetin van Rusland. Volgens de krant The New York Times zijn ook Europese leiders bij het gesprek in Washington welkom.
Vorig artikel

Melania Trump in brief aan Poetin: het is tijd voor vrede

Volgend artikel

Staten sturen honderden leden Nationale Garde naar Washington

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2589530723

8 teken dat je misschien (zonder het te weten) een beetje autistisch bent

anp160825090 1

Zou Poetin Trump echt ergens mee chanteren?

e39d3daf-9068-4232-a88d-9cab1071ab0b

Van pinda's tot granaatappels — de 19 voedingsmiddelen die je jong houden

ANP-524446994

Dit zijn de grootste olie- en gasbedrijven ter wereld (eentje springt eruit)

ANP-436738274

De 5 beste duurzame reisbestemmingen voor 2025 volgens de BBC

ANP-496809166

Waarom tegenslag ons sterker en gelukkiger maakt volgens de Stoïcijnen