Orkaan Erin zwakt iets af in kracht

MIAMI (ANP/RTR) - Orkaan Erin is boven de Caribische eilanden afgezwakt tot een orkaan van categorie 4. Dat meldt het Amerikaanse National Hurricane Center (NHC) in een update.

De storm bevindt zich ongeveer 600 kilometer ten oosten van het eiland Grand Turk en bereikt windsnelheden van 225 kilometer per uur, aldus het NHC, een daling ten opzichte van 257 kilometer per uur.

Erin is de eerste orkaan van het Atlantische orkaanseizoen. De orkaan groeide zaterdag (lokale tijd) uit tot categorie 5, met windsnelheden van 257 kilometer per uur. Het middelpunt van de orkaan passeerde zaterdagmiddag (lokale tijd) de Bovenwindse Eilanden zonder grote schade aan te richten.

Volgens de voorspellingen zal het oog van de orkaan zondag noordelijk langs de Benedenwindse Eilanden, de Maagdeneilanden en Puerto Rico trekken. Zondagavond en maandag trekt Erin naar verwachting ten oosten van de Turks- en Caicoseilanden en de zuidoostelijke Bahama's.