Steden roepen Faber op niet te stoppen met bed-bad-broodregeling

DEN HAAG (ANP) - Gemeenten die de bed-bad-broodregeling aanbieden aan vreemdelingen zonder verblijfsvergunning hebben een brief gestuurd aan minister Marjolein Faber (Asiel en Migratie). Ze hebben daarin hun zorgen geuit over het plan van het nieuwe kabinet om de bijdrage van de Rijksoverheid stop te zetten. De gemeenten vrezen dat ongedocumenteerden zonder voorzieningen op straat belanden, "met alle gevolgen van dien voor openbare orde en veiligheid".

De brief is opgesteld door burgemeester Koen Schuiling van Groningen en ook verstuurd namens zijn collega's van Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven. Die gemeenten nemen deel aan de Landelijke Vreemdelingenvoorziening, een pilot die vijf jaar bestaat voor mensen zonder verblijfsvergunning. Daarbij wordt onder andere naar een oplossing gezocht voor hun situatie.

In het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet staat dat de Rijksbijdrage stopt. De gemeenten doen nu "een klemmend beroep" op minister Faber om "de opvang en begeleiding van ongedocumenteerden naar een bestendige oplossing te continueren". Ze vrezen dat de mensen straks buiten het zicht van de autoriteiten vallen en dat de gemeenten de gevolgen ervan ondervinden, "zowel in financiële als in maatschappelijke zin".

Uitstromers

De gemeenten zeggen dat met de pilot in de afgelopen jaren aan meer dan 2700 mensen opvang en begeleiding is geboden, van wie 2100 weer zijn uitgestroomd. Voor de meerderheid van de uitstromers is "een (semi-)bestendige oplossing" gevonden.

"De brief heb ik inderdaad ontvangen en ga ik lezen", reageert minister Faber. Volgens haar wordt het plan om de bijdrage stop te zetten nog verder uitgewerkt. "Maar uiteraard ga ik met deze gemeenten nog in gesprek." Ook laat haar woordvoerder weten dat de gemeenten zelf kunnen doorgaan met de regeling, maar dan wel zonder geld van het Rijk.