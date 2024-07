Fanzone Dortmund gesloten om verwacht onweer

DORTMUND (ANP) - De politie in Dortmund heeft een fanzone gesloten om een onweerwaarschuwing. De autoriteiten roepen alle voetbalfans op om de Friedensplatz te verlaten.

Het plein in het centrum van Dortmund is woensdag ingericht als fanzone voor Nederlandse supporters, maar ook dinsdag was het de bedoeling dat mensen het gebied konden bezoeken om bijvoorbeeld de andere halve finale te kijken, tussen Frankrijk en Spanje.

Woensdag treden in de middag onder anderen Wolter Kroes en FeestDJRuud op. In de avond kunnen supporters zonder ticket daar de wedstrijd tegen Engeland kijken op een groot scherm.