Stembureau Gorinchem: gemeenteraad verder met signalen stemfraude

GORINCHEM (ANP) - De verkiezingsuitslag in het Zuid-Hollandse Gorinchem is formeel vastgesteld, ondanks vermoedens van stemfraude. Dat heeft het Centraal Stembureau (CSB) onder leiding van burgemeester Reinie Melissant donderdagochtend bekendgemaakt.

De burgemeester zei dat de gemeenteraad verder moet beslissen wat te doen met de signalen van stemfraude omdat dit orgaan "ruimere bevoegdheden heeft" wat dat betreft. Die van het Centraal Stembureau zijn wat dat betreft "beperkt", zei ze.

Dinsdag werd bekend dat er in Gorinchem vermoedens zijn van stemfraude met volmachten tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van vorige week woensdag. De politie en het Openbaar Ministerie (OM) doen onderzoek en bekijken alle signalen.

Melissant meldde eerder dat er ruim voor de verkiezingen al signalen waren dat er stemmen werden geronseld. Mensen zouden telefonisch benaderd en onder druk zijn gezet om een volmacht te geven. Op die wijze kunnen kandidaten op de lijst hun stemmenaantal frauduleus opkrikken. Door wie dat mogelijk is gedaan, is niet bekend.