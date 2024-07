Van den Berg kon tijdens etappe ritzege Carapaz al vieren

SUPERDÉVOLUY (ANP) - Marijn van den Berg kon nog voordat hij over de finish was al de etappezege van ploeggenoot Richard Carapaz vieren. "We hoorden vanuit de auto dat hij gewonnen had en zaten met vier ploeggenoten bij elkaar en konden het samen vieren", reageerde de 24-jarige wielrenner van EF Education - Easypost, die bijna 25 minuten later binnen kwam. "We hebben er hard genoeg voor gereden, vooral in het begin. Mooi dat het dan een keer lukt."

De ploeg van ritwinnaar Carapaz probeert het de hele Tour al, maar pas in de zeventiende etappe was er de ritoverwinning. "Het is niet veel gegund, extra mooi dat het dan wel lukt", zei Van den Berg. "Richard en Ben Healy waren echt wel goed. We probeerden ze van voren te houden en hadden vertrouwen in hen."

Van den Berg zelf had vooral afgezien in de rit naar Superdévoluy en dat kwam vooral door zijn valpartij in de finale van de zestiende etappe. "Ik had veel last van de val van gisteren. Het was zwaar. Hopelijk kan ik een beetje herstellen. Het was de bedoeling dat ik zou doorrijden naar Nice, maar even kijken hoe ik me voel. Vandaag ging echt niet goed."