Stichting erkent fouten in zorg mishandeld pleegkind Vlaardingen

De William Schrikker Stichting (WSS) erkent dat ze tekort is geschoten in haar rol als voogd voor het 11-jarige meisje dat ernstig is mishandeld door haar pleegouders. De stichting onderschrijft de conclusies van een donderdag gepubliceerd rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid.

"Onze organisatie was verantwoordelijk voor het zicht en de regie op de veiligheid van het meisje en daarin hebben we verzaakt", zegt WSS-bestuurder Pim van Uchelen. Hij noemt het "onverteerbaar" dat het pleegmeisje "zo'n triest lot moest ondergaan". "Dat raakt ons diep en staat ver af van de standaarden die wij als organisatie hoog willen houden", aldus Van Uchelen.

Het rapport van de inspecties trok harde conclusies over het gebrek aan optreden van de William Schrikker Stichting en Enver, de pleegzorgorganisatie die het meisje bij de pleegouders plaatste. De schrijnende situatie kon ontstaan doordat de hulp van beide organisaties "langdurig en veelvuldig tekortschoot", concluderen de inspecties. De stichting neemt de aanbevelingen van het rapport over en zegt verbeteringen door te voeren.