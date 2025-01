Alle vrijgelaten gijzelaars terug in Israël

TEL AVIV (ANP/AFP) - Alle gijzelaars die donderdag in de Gazastrook zijn vrijgelaten, zijn terug in Israël. De Israëlische krijgsmacht heeft dat bekendgemaakt na de chaotische vrijlating van twee Israëliërs en vijf Thaise burgers in Khan Younis. Een Israëlische militair werd uren eerder vrijgelaten.

Het is voor het eerst dat mannen en Thai vrijkomen tijdens het huidige bestand. De Israëlische autoriteiten maakten eerder al de identiteit bekend van de Israëlische burgers Gadi Moses en Arbel Yehud. De namen van de Thai werden pas na de vrijlating gedeeld. Ze heten Thenna Pongsak, Sathian Suwannakhan, Sriaoun Watchara, Seathao Bannawat en Rumnao Surasak.

Toen Hamas Israël op 7 oktober 2023 binnenviel en daar bijna 1200 mensen doodde, werden ongeveer 250 gijzelaars meegenomen naar de Gazastrook. Onder hen waren 31 Thaise burgers. Het merendeel werd eind dat jaar vrijgelaten. Er zou nu nog één Thaise staatsburger vastzitten. Voor de oorlog werkten ongeveer 30.000 Thaise burgers in Israël, met name in de landbouwsector.