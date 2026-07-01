Stikstofminister hoopt na verhit debat nog steeds op brede steun

DEN HAAG (ANP) - Stikstofminister Jaimi van Essen (D66) hoopt nog steeds op steun van ongeveer 100 van de 150 zetels in de Tweede Kamer voor zijn stikstofplannen. Eerder sprak premier Rob Jetten ook al die hoop uit. Toch bleken de verschillende opvattingen in de Kamer groot en lijkt brede steun nu nog ver weg.

PRO heeft al toegezegd het pakket te steunen, mits het niet wordt afgezwakt. JA21, ook nadrukkelijk in beeld voor steun, zet juist "grote vraagtekens" bij het pakket in de huidige vorm. Kamerlid Maarten Goudzwaard vindt onder meer de bufferzones van een kilometer te groot en heeft bezwaren tegen een norm voor een maximum aan koeien per hectare weiland.

Met steun van PRO heeft de minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA in totaal 86 Tweede Kamerzetels. In de senaat komt deze combinatie twee zetels tekort, maar die kunnen mogelijk van Volt (2), de Partij voor de Dieren (2) of de SP (3) komen.

De 'route over rechts' lijkt lastiger. In de Tweede Kamer levert steun van JA21 75 zetels op, met waarschijnlijk genoeg andere rechtse partijen die een plan aan een meerderheid kunnen helpen. Maar in de senaat, waar de coalitie maar 22 zetels heeft, lijkt een meerderheid over rechts verder uit zicht.