Dit verdienen de straatveger en vuilnisman?

Ze staan om vijf uur op, tillen jouw afval en vegen jouw troep weg. Toch is het niet de vuilnisman die er het slechtst vanaf komt, en ook niet degene met de zwaarste rug. Tussen de drie beroepen die Nederland schoon houden zit een gat van bijna duizend euro per maand — en dat verschil wordt niet bepaald door het werk, maar door de vraag wie er op het loonstrookje staat.

Bij de gemeente begint alles bij 16 euro

Beladers en straatvegers in gemeentedienst zitten meestal in schaal 3, chauffeurs van de vuilniswagen in schaal 5. In de salaristabel die op 1 januari 2026 inging loopt schaal 3 van 2.441 tot 3.215 euro bruto per maand bij een werkweek van 36 uur. Schaal 5 eindigt op 3.534 euro. Nieuw dit jaar is een harde bodem: iedereen in de reguliere schalen krijgt minimaal 16 euro bruto per uur. Daar bovenop komt nog het individueel keuzebudget van ruim 17 procent, waarin vakantiegeld en eindejaarsuitkering zitten.

Wie begint als belader of veger zit op 2.441 euro — de onderste sport van de gemeentelijke loonladder.

Bij het afvalbedrijf loopt het net iets anders

Steeds meer gemeenten hebben hun inzameling ondergebracht bij een regionaal afvalbedrijf. Daar geldt de cao Grondstoffen, Energie en Omgeving. Een chauffeur/belader zit in schaal D, die bij een van die bedrijven loopt van 2.650 tot 3.191 euro bruto. De nieuwe cao voor deze sector loopt van 1 april 2026 tot en met 31 maart 2028 en levert twee loonrondes op: 3,5 procent per 1 april 2026 en nog eens 3,5 procent per 1 april 2027.

In de schoonmaak telt elk dubbeltje

Hier gaat het niet per maand maar per uur, en dat is veelzeggend. Loongroep 1, de gewone schoonmaak, begint sinds 1 januari 2026 op 15,52 euro per uur en loopt na vier dienstjaren op tot 17,05 euro. Wie leiding geeft aan meerdere teams komt in loongroep 6 uit op maximaal 21,07 euro. Bij een volle week van 38 uur is dat startloon zo'n 2.550 euro bruto per maand, maar juist in deze sector zijn de contracten klein: twee uur in de ochtend, drie uur in de avond. Het startuurloon ligt daarmee nog geen 6 procent boven het wettelijk minimumloon.

Het werk is net zo vies, maar het verschil zit in de vraag of de gemeente of een aanbesteding je loon betaalt.

En die sector zit nu al zeven weken zonder cao

Het cao-akkoord dat in mei op tafel kwam, werd in juni door 81 procent van de stemmende FNV-leden afgewezen. Op 30 juni verliep de oude cao, waardoor zo'n 125.000 schoonmakers zonder collectieve afspraken kwamen te zitten. Op 2 juli werd er gestaakt in Den Haag en deze week staan er nieuwe stakingsdagen gepland: 19 en 20 augustus. De ondertekening is doorgeschoven naar 1 september en de eerste loonsverhoging van 3,1 procent staat pas gepland voor 1 januari 2027 — zonder terugwerkende kracht. De verhoging die het langst op zich laat wachten, geldt precies voor de groep die het minste verdient.

Wat verdient wie? (bruto, fulltime)

Straatveger/belader gemeente, schaal 3: 2.441 tot 3.215 euro per maand

Vuilniswagenchauffeur gemeente, schaal 5: tot 3.534 euro per maand

Chauffeur/belader afvalbedrijf, schaal D: 2.650 tot 3.191 euro per maand

Schoonmaker loongroep 1: 15,52 tot 17,05 euro per uur

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