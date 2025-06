Stikstofrechtszaken beperken plannen Defensie

DEN HAAG (ANP) - Recente gerechtelijke uitspraken over stikstof maken het moeilijk voor Defensie om te oefenen, het aantal oefenlocaties uit te breiden of de gebouwen van de krijgsmacht te onderhouden. Dat staat in een onderzoek naar de impact door TNO, bevestigen ingewijden na berichtgeving van De Telegraaf.

Bij het maken van plannen voor de toekomst had Defensie gerekend op het gebruik van ongebruikte stikstofruimte, dat heet intern salderen. Dat mag sinds een uitspraak van de Raad van State van december 2024 niet meer. Daardoor krijgen militaire projecten nu moeilijk of zelfs geen vergunning. Bij schietoefeningen of verplaatsen van materieel komt stikstof vrij, dat schadelijk is voor de natuur. Veel defensielocaties liggen in of in de buurt van gevoelige natuur.

De problemen bij Defensie staan niet op zichzelf. Ook snelwegprojecten, woningbouw, landbouw, de uitbreiding van het energienet en het bedrijfsleven merken de knellende gevolgen van de voortdurende stikstofcrisis.