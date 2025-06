Bestuur zorginstelling opgestapt na ultimatum zorgkantoor CZ

TILBURG (ANP) - De bestuurders van Het Adriano Huis, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking in Bergen op Zoom, zijn opgestapt. Zorgkantoor CZ dreigde de overeenkomst met de organisatie op te zeggen als het bestuur voor maandag niet ontslag had genomen. Het bedrijf maakte al geen geld meer over naar de instelling.

Bestuursvoorzitter Farid El-Khassim zegt dat hij een rekensom heeft gemaakt. "Als het zorgkantoor de betalingen opschort, laten ze je rustig twee of drie maanden zonder geld zitten, zonder te kijken naar de gevolgen voor de cliënten. De gevolgen voor het huis en de bewoners zijn desastreus. Dan kun je het niet maken aan te blijven. Onze cliënten zijn niet gebaat bij een instelling die geen geld heeft, waar geen zorg geleverd kan worden."

Bewoners van het huis worden door de bestuurders "voor schut gezet, bang gemaakt en in verwarring of verlegenheid gebracht", constateerde de IGJ vorige maand. De inspectie eiste dat de bestuurders voor 17 mei weg zouden zijn, maar zij vochten dat aan. Die zaak loopt nog.