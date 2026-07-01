ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Stoet tractoren onder politiebegeleiding onderweg naar Den Haag

Samenleving
door anp
woensdag, 01 juli 2026 om 11:32
anp010726093 1
BERGAMBACHT (ANP) - Een stoet van ongeveer twintig tractoren rijdt vanaf een kruispunt in Bergambacht in Zuid-Holland in de richting van Den Haag. Dat doen zij onder begeleiding van de politie, ziet een ANP-verslaggever.
Er is woensdag een debat in de Tweede Kamer over het stikstofbeleid. Boeren hadden al aangekondigd daarbij aanwezig te zijn om hun ongenoegen te uiten over de nieuwe plannen van het kabinet.
De gemeente Den Haag is op de hoogte van de komst van de boeren en staat toe dat er twintig tractoren aanwezig zijn op de Koekamp, een plek niet ver van het gebouw van de Tweede Kamer.
In een bericht op X laat de gemeente weten dat de vooraf aangemelde landbouwvoertuigen "symbolisch ter ondersteuning van de actie" aanwezig mogen zijn op de aangewezen plek. Andere landbouwvoertuigen zijn niet toegestaan.
loading

POPULAIR NIEUWS

106623550_m

Dit is waarom je nooit moet schuilen in je camper of caravan tijdens onweer

185562378_m

De 5 grootste afknappers tijdens seks (veel mensen zeggen ze ongemerkt)

ANP-483575519

Mona Keizer: we moeten rellende Marokkanen door de knieën schieten

shutterstock_2376779135

Terugkeuren op de schop: waarom kampeerders straks duizenden euro’s meer kwijt zijn

Sad-senior-1200x800

Nieuwe mega‐studie: niet alleen zijn, maar eenzaamheid sloopt het brein”

150970122_m

Je ziet vast weleens dit vreemde wifi-symbool op je smartphone: dit is de verrassende functie ervan

Loading